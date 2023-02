Trage processen en complex eisenpakket staan efficiënt modulair bouwen in de weg

Modulair bouwen kan één van de oplossingen zijn om de trage woningbouw op gang te helpen. Maar dan moet de werkwijze een stuk efficiënter worden, zegt Boaz de Boer van Ursem Bouw. "We krijgen het nog niet bij elkaar en dat is frustrerend."

Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij modules worden gekoppeld of gestapeld om een gebouw te creëren. In de fabriek van Ursem, in Wognum, komen betonnen platen de fabriek binnen en rollen er complete huizen van de lopende band. "Van 20 vierkante meter, tot 90 vierkante meter. Alles kan. En ze kunnen ook de lucht in. Drie, vier of vijf lagen? Geen probleem", zegt Boaz de Boer van Ursem Modulaire Bouw. Dit is een samenwerking tussen de bedrijven Ursem, Heddes Bouw en Schouten Techniek.

Eerder deze week bezochten zo'n twintig potentiële Statenleden de fabriek en werden ze door brancheorganisatie Bouwend Nederland bijgepraat. De opdracht van Noord-Holland is om tot 2023 liefst 184.000 huizen erbij te bouwen. Een bijna onmogelijke missie, zeker gezien het tempo waarmee plannen worden omgezet in de realisatie van woningen.

Weerbarstige planning

Een efficiënte manier van bouwen heeft invloed op de snelheid én kan een gunstige uitwerking hebben op de prijs. En dus een deel zijn van de oplossing in het woningtekort. Maar juist het gebrek aan efficiëntie zorgt ervoor dat het maximaal aantal gemaakte modules niet wordt gehaald. "Nu wordt er alleen overdag in de fabriek gewerkt. We hebben wel eens gedacht aan drie shifts, dus 24 uur per dag. Maar dat kan alleen als de aanvraag constant is. We merken dat de planning heel weerbarstig is", zegt De Boer.

Ursem werkt voornamelijk in opdracht van gemeenten en woningcorporaties. Er verlaten nu zo'n 500 modules per jaar de fabriek, dat zouden er maximaal 2.000 kunnen worden. Vertraging in de periode tussen opdracht en productie, zorgt er geregeld voor dat de fabriek stilvalt. Denk aan een welstandscommissie of problemen die gemeenten met omwonenden ondervinden. "Het is voor ons dan moeilijk om er even een ander project tussendoor te doen. Er is veel te winnen aan de voorkant", zegt De Boer.

Unieke module

En dan is er nog het probleem dat veel opdrachtgevers een 'unieke' module willen. Het komt de snelheid én de prijs per module niet ten goede. "Wij werken veel liever met een soort catalogus, waarbij je kunt kiezen op een paar opties. Net als bij een auto, eigenlijk. Die kun je ook niet helemaal zelf samenstellen. Op die manier kan de kostprijs ook naar beneden en dat is heel gunstig voor de opdrachtgever en de consument."

Tijd voor actie, vindt De Boer. "Het lukt nog niet goed genoeg om het bij elkaar te krijgen en dat is frustrerend. Dit is wel het moment om er iets mee te doen, want we zien dat de vraag naar modulair bouwen groeit."