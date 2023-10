Regio in verzet tegen minder OV in Noord-Holland-Noord: "Dit is al het minimum"

Behoud het OV in Noord-Holland-Noord. Dat is de oproep van allerlei organisaties als reactie op plannen van de NS. In de nieuwe dienstregeling wordt het aantal treinen in de regio op vrijdag en in de weekenden gehalveerd. Dat levert problemen op, zo verwachten de meeste bedrijven en organisaties in de regio. Daarom zijn zij een petitie gestart .

Aan de petitie doen verschillende grote organisaties uit de regio Noord-Holland Noord mee. Denk aan de Marine, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rechtbank Noord-Holland en de GGZ. Ook verschillende middelbare- en hogeschoolbesturen, ondernemersgroepen en musea ondersteunen het manifest.

"Goede bereikbaarheid is essentieel voor een regio. Voor het vestigings- en woonklimaat." Pim Visser, directeur van Blue Port Centre in Den Helder, is een van de ondersteuners van het manifest. Hij vervolgt: "Voor bedrijven aan de haven is dat dubbel belangrijk: mensen die in de offshore werken, op zee, komen vaak op Schiphol aan. Die moeten altijd naar de kust kunnen reizen, ook buiten kantoortijden."

In de afgelopen jaren werd al veel in busverbindingen gesnoeid. De treinverbinding zit nu al op het minimum, vindt Visser: "Het OV tussen Schagen en Den Helder is al een enkel spoor, er is al veel uitval en veel storing, ik vind dat gewoon een slechte zaak."

"De aansluitingen naar de randstad zijn nu ook al een ramp", vervolgt hij. "Het gevoel van 'het wordt in de Randstad bepaald en we hangen er als regio bij', dat wordt zo versterkt. Het heeft effect op het woonklimaat in het hele gebied. Het is gewoon een verslechtering van het vestigingsklimaat, dat kunnen we niet hebben."