Kritiek op wegvallen treinen Alkmaar, 'kaasmarkt hiervan de dupe'

Reizigersorganisatie Rover is niet te spreken over de afschaling van het aantal treinen in Noord-Holland. De NS wil de verbinding tussen Amsterdam en Alkmaar vrijdags gaan halveren. Ook een Intercity tussen die laatste stad en Haarlem komt niet terug. En dat komt Alkmaar absoluut niet uit, aangezien de kaasmarkt - dit seizoen iedere vrijdag - juist gebaat is bij een goede OV-verbinding.

Door personeelstekorten vorig jaar greep de Nederlandse Spoorwegen in op verschillende trajecten in het land. Er reden daardoor minder treinen. Veel van die beperkingen zijn inmiddels van de baan, maar in Noord-Holland is er nog altijd sprake van verschraling van het treinaanbod.

'In actie komen'

Tussen Alkmaar en Amsterdam zal op vrijdag de Intercity tot 15:00 uur worden gehalveerd tot twee treinen per uur. Ook keert de Intercity tussen Alkmaar en Haarlem niet terug.

Tot groot ongenoegen van Ludolf Maat van Rover Noord-Holland Noord. Hij trekt daarom aan de bel. "De provincie moet in actie komen om te voorkomen dat NS in 2024 nog meer treinen in Noord-Holland-Noord schrapt."