Reizigers, gemeenten en provincie boos over plannen van de NS: 'We jagen ze de trein uit'

De NS gaat snijden in de dienstregeling in Noord-Holland en dat roept boze reactie op. Reizigers zijn teleurgesteld dat er weer minder treinen gaan rijden en de provincie is bang de mensen de trein uit te jagen. Samen met 19 gemeenten hun onvrede geuit in een brandbrief naar het vervoersbedrijf. De NS is geschrokken van de felheid van de reacties.

De nieuwe dienstregeling zou een 'verslechtering' zijn, die volgens de afzenders van de brief onacceptabel is. Mocht de dienstregeling er komen zoals nu is voorgesteld, dan komt de spitsintercity tussen Alkmaar en Haarlem voorlopig niet terug.

Reizigers op station Haarlem zijn het vanochtend met de inhoud van de boze brief eens: "Ik moet iedere dag met de trein naar school. Dus het is wel vervelend. (...) dan moet ik maar met de auto."

Reactie NS

Een woordvoerder van NS laat aan NH weten: "We zijn geschrokken van de felheid van de brief. We hebben op dit moment intensief contact met de provincie en in oktober gaan we samen in gesprek." Wanneer dit gesprek precies plaats gaat vinden, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

De brief zorgt vooralsnog niet voor directe veranderingen in de dienstregeling voor 2024: "Het cement van die plannen wordt wel steeds dikker. Over de plannen op de lange termijn moeten we met zijn allen in gesprek."