Stuntend 'clubje uit de polder' Scagha '66 deelt tik uit aan landskampioen: "Dat ik dit mag meemaken"

Scagha '66 is terug in de eredivisie en wil daar blijven - NH Sport/Stephan Brandhorst

Het contrast kon ook niet groter tussen Scagha en FC Eindhoven. Bij de Noord-Hollanders betalen de spelers nog contributie en moet familie, vrienden en aanhang 'gewoon' een kaartje kopen. "Voor uitwedstrijden hebben we wel een bus", zegt Kaleveld, die ook benoemt dat er vanwege de hoge eredivisiekosten, dit jaar ook entreekaartjes gekocht moeten worden. Desondanks zit Sporthal Groeneweghal bomvol tijdens de wedstrijden van Scagha.

Voorafgaand aan het duel met FC Eindhoven kreeg coach Jaap Kaleveld al berichtjes of de score niet te hoog zou uitvallen. "Onder de vijf houden", zeiden een aantal mensen tegen hem. Tegen het sterrenensamble van FC Eindhoven, hield zijn ploeg lang stand. Na rust maakte Robin Schouwvlieger de 1-0 voor Scagha, maar vlak voor tijd moest het de gelijkmaker alsnog incasseren. "Dit is een gouden punt", zegt Kaleveld na afloop.

Scagha, dat drie keer landskampioen werd in de historie, was de laatste jaren weggezakt in het zaalvoetbal. Afgelopen seizoen werd de ploeg kampioen van de eerste divisie en met een selectie die nagenoeg intact is gebleven, wacht een loodzware start in de eredivisie. Tegen Tigers Roermond en VNS United verloren de Schagenezen, maar tegen Eindhoven werd het eerste punt bewerkstelligd.

Komende vrijdag gaat Scagha '66 op bezoek in Hoorn bij Veerhuys.