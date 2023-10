Ook Velsen-Noordse regenboogbank binnen paar dagen mikpunt van vandalen

Twee nieuwe regenboogbanken in de gemeente Velsen zijn binnen dagen na hun onthulling beklad. Het gebeurde drie weken geleden in Driehuis en deze week in Velsen-Noord. De bankjes zijn bedoeld als steun voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Die in Velsen-Noord werd zelfs uitgegraven en van zijn plaats getild. Het is de vraag of het gaat om vernielzucht of homohaat, of een combinatie daarvan.

Regenboogbank Velsen-Noord - NH Nieuws

Tekst is een vervolg op de video. De gemeente Velsen wil in alle zeven dorpskernen een regenboogbank neerzetten. Die in Driehuis was de eerste. Die werd in één week twee keer beklad. Bij het tweede regenboogbankje in Velsen-Noord ging het vandalisme zondag nog een stapje verder. Nadruk op seksualiteit Op Facebook barstte er in de groep 'Je bent Velsen-Noorder als...' een discussie over los. 'Wat zonde, zo'n mooi bankje', of 'waar is dat nou goed voor?' wordt er bijvoorbeeld gezegd. Maar ook zijn er reacties als: 'Leg er dan ook niet zo de nadruk op, er zijn toch ook geen hetero-bankjes?' Onderstaand antwoord kreeg naast verontwaardigde reacties, ook goedkeurende berichten en emoji's. Tekst loopt door onder de schermafbeelding van de Facebook reactie.

Foto: Reactie op regenboogbankje op Facebook - Facebook

Aangifte en een derde regenboogbankje Jan, die maandagmiddag zijn hond uitlaat langs het Stratingplantsoen waar het Velsen-Noordse bankje staat, ziet vaker vandalisme in het dorp. Niet alleen bij de regenboogbank. "Ook bij het Cruyff Court verderop is laatst een prullenbak uit de grond getrokken." De gemeente peinst er in ieder geval niet over om de bankjes weg te halen: "Een verschil van mening respecteren we, maar het vernielen of bekladden van de bankjes gaat te ver. Daarom gaan we hiertegen aangifte doen. Verder blijven we dezelfde koers varen; de komende maand volgt het derde bankje in Velsen-Zuid."