Zwemles voor hartpatiënten Heliomare dreigt te stoppen vanwege tekort aan zweminstructeurs

Als hartpatiënt is revalideren van levensbelang. Zwemmen kan daarbij enorm helpen. In Heliomare dreigen de zwemlessen voor de hartpatiënten te stoppen omdat het grote moeite heeft om vrijwillige zweminstructeurs te vinden. Er moeten in Wijk aan Zee volgens de voorschriften twee gediplomeerde instructeurs aanwezig zijn.

In bovenstaande video zie je wat de gevolgen zijn van het tekort aan zweminstructeurs.

Al meer dan dertig jaar wordt op dinsdagavond het zwembad van revalidatiecentrum Heliomare bezocht door zwemmers van de vereniging ‘Hart in Beweging Kennemerland.' De hartpatiënten hebben voor hun herstel veel baat bij beweging.

Bad sluiten

De zwemavonden moeten onder leiding staan van minimaal twee gediplomeerde zweminstructeurs. Nu is het vaak één iemand die langs de kant van het bad staat. "Het warme bad, één van de twee baden, sluiten we daarom voor de veiligheid al weleens," aldus Gerard de Groot, secretaris van Hart in Beweging Kennemerland.

Tweede instructeur

Volgens de Groot moet een tweede instructeur aanwezig zijn om eventueel assistentie te verlenen als een hartpatiënt in de problemen raakt. "Dat is gelukkig nog niet voorgekomen. We hebben wel calamiteiten gehad, maar toen waren er wél genoeg mensen."

"Bovendien hebben we een calamiteitenplan en dat houdt ook in dat zwemleden met EHBO-cursus bij kunnen springen. Maar dat is niet ideaal, want zij komen hier vooral om te zwemmen, vertrouwen op te doen en te werken aan hun herstel."

Volgens de Groot kampt héél sportminnend Nederland met een tekort aan vrijwilligers. "We doen ontzettend onze best ze te vinden, maar we krijgen nul op rekest. We bieden zelfs scholen stageplekken aan: geen interesse."

Gezocht

Geïnteresseerde zweminstructeurs worden kortom erg gezocht en kunnen zich melden. De Groot: "Je moet vooral affiniteit hebben met zwemmen." Alle benodigde cursussen (EHBO, reddend zwemmen etc.) worden bij Heliomare gratis aangeboden, geeft hij aan.

"Het zou voor onze leden heel vervelend zijn als lessen nu niet door kunnen gaan omdat we geen zweminstructeurs hebben. Dus daarom zeg ik: meld je aan! We zoeken bovendien ook nog voor onze sporthal instructeurs."