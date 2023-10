Manege De Schimmelkroft klaar met onzekerheid: 'De toekomst is één groot vraagteken'

Gaat manege de Schimmelkroft in Heemskerk verhuizen of niet? Deze onbeantwoorde vraag frustreert Mandy Klooster (27) en Martin Huitema (28) enorm. Ondanks het noodzakelijke onderhoud van het oude, dure en inefficiënte pand, aarzelen ze met investeren vanwege de voortdurende onduidelijkheid. "Je hebt geen idee waar het naartoe leidt."

Op nog geen hectare grond, midden in een woonwijk en zonder weiland, wonen ruim 70 paarden. Manege de Schimmelkroft groeit uit zijn jasje en een verhuizing is noodzakelijk. Maar die urgentie wordt door de gemeente niet gezien, leggen Mandy en Martin uit. Al 14 jaar wordt er gesproken over een eventuele verhuizing en nog steeds is de situatie onzeker.

Sinds een jaar is het jonge stel eigenaar van de manege. De twee zitten vol met ambitie, maar blijven vastzitten in de droom. "We willen gewoon dat wanneer je naar buiten kijkt je een weiland met paarden ziet, nu kijk je naar een woonwijk en iemand zijn achtertuin", zegt Mandy.

Geschiedenis De manege zou een aantal jaar gelden verhuizen naar de Oosterweg, maar dat plan werd in 2019 last minute afgeketst door de provincie, omdat er binnenstedelijk gebouwd moet worden. Toch was er nog hoop, want op aandringen van oud-eigenaar Van Bergenhenegouwen zou De Schimmelkroft meegenomen worden in het ontwerp voor de herinrichting van locatie Assumburg/Oud-Haarlem/ Tolhek (AOHT). Van de drie schetsen die werden gemaakt, vielen er twee af vanwege de hoge kosten voor het verplaatsen van voetbalclub Odin. Daardoor blijft een verhuizing naar park Assumburg als enige over, waar stikstof volgens de gemeente het grootste obstakel vormt.

Probleem Maar dat is volgens de ondernemers niet het grootste probleem. De urgentie van de verhuizing wordt niet gezien. "We willen verhuizen vanwege de ruimte en het dierenwelzijn, maar dat lijkt de gemeente niet te zien", zegt Mandy Martin vult aan: "Sommigen willen het wel, maar op plekken waar het niet kan, dan houdt het voor ons op. Ze willen ons het liefst dichtbij het Noord-Hollands Duinreservaat plaatsen, maar vanwege de stikstof en het natura 2000 gebied is dit een onmogelijke missie. Raar zou je zeggen, want in het duingebied staat het vol met wilde paarden en hooglanders."

De manege-eigenaren vinden dat De Schimmelkroft een passende plek in Heemskerk verdient. "We hebben iedere week 500 klanten uit Heemskerk en hebben de Stichting In het Zadel die wij onderdak bieden. Dat is van een wezenlijk maatschappelijk belang."

Investeren met mate Door de onduidelijkheid is het stel terughoudend met grote uitgaves. "Je investeert met mate, alleen het hoognodige", legt Mandy uit. "We baseren onze investeringen op tien jaar en of we ze mee kunnen nemen." Een nieuwe bak komt er voorlopig dus niet.

Overtuigen De jonge ondernemers zijn van plan om gemeenteraadsleden uit te nodigen, zodat deze zelf de huidige situatie kunnen aanschouwen. Tegen de tijd dat de definitieve schets aan de gemeenteraadsleden wordt gepresenteerd, hopen ze hen te hebben overtuigd van de noodzaak van een verhuizing. "We zullen binnenkort in gesprek gaan met de omgevingsdienst en de provincie. Daarna is het aan het college om de schetsen verder uit te werken en moet de gemeenteraad erover stemmen," zegt Mandy.