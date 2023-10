Bewoners en ondernemers worden gek van 'jonge patsertjes' in binnenstad Alkmaar

Het initiatief begon bij Karin Hiemstra van Alkmaarse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "We willen het huftergedrag weg hebben uit de stad", vertelt Hiemstra, die zelf een restaurant heeft aan de Mient. "Het zijn asociale jongeren die met gillende banden en harde muziek dicht langs de terrassen rijden".

Het idee van de ondernemers en bewoners is dat er tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends geen voertuigen in de binnenstad mogen rijden, tenzij ze een vergunning hebben. Die is er vooral op de Gedempte Nieuwesloot, Platte Stenenbrug en Nieuwlandersingel.

Pim de Ridder, voorzitter van bewonersvereniging Hart voor Alkmaar, vertelt hoe de overlast voor de bewoners is. "Wij zien als bewoners dat de binnenstad 's nachts gebruikt wordt om macho rondjes te rijden."

De bewonersvereniging wil 'een kloppend evenwicht' tussen wonen, werken en leuke dingen doen in de binnenstad. "Dat machogedrag draagt hier niet aan bij. Sterker nog, het heeft niks te maken met de bezoeken aan de binnenstad. 's Nachts vreemde rondjes rijden zorgt voor geluidsoverlast en is ook nog eens onveilig door de hoge snelheden."

Drugsdealers

Ook Björn Mulder, voorzitter van ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk en eigenaar schoenenwinkel Mulder, beaamt het asociale gedrag. "Jonge patsertjes met opgevoerde auto's en scooters racen over de Gedempte Nieuwesloot."

Maar het gaat verder dan alleen te hard rijden, zegt hij. "De maatregel moet ook het dealen ontlasten. Die jongens komen niet op de fiets en op deze manier haal je het rondjes rijden eruit. Zo maken we het veiliger en leefbaarder."

Volgens de Ridder moet de maatregel onderdeel uitmaken van een totaal mobiliteitsplan. "Het moet niet alleen maar één probleem aanpakken. We zouden graag in de hele binnenstad een betere doorstroming van verkeer zien."

Alkmaar loopt achter

Hoewel het initiatief nu nog in de beginfase zit, is Mulder van mening dat we er niet omheen kunnen om voertuigen vroeg of laat uit de binnenstad te weren. Want naast overlast, zou Alkmaar ook met plannen tegen uitstoot moeten komen, vindt hij. "Het hoeft echt niet vandaag of morgen, maar we zien niet waarom het niet zou kunnen. Want in 2050 moeten we CO₂-neutraal zijn van de Europese Commissie. We lopen onvoorstelbaar achter in Alkmaar en er moet een enorme inhaalslag gemaakt worden."

De maatregel is een goede eerste stap om dit te bereiken. Want 2050 is niet meer zo ver weg als het lijkt. "Je ogen sluiten is wel heel erg naïef, want we zitten al bijna in 2024. Je metselt een muur die steeds hoger wordt en vraagt een ander om eroverheen te springen", aldus Mulder.