Komt er groen licht voor miljoenen kostende toegangstunnel naar binnenstad Hoorn?

Alle signalen lijken op groen te staan voor de komst van de tunnel bij het spoor aan het Keern in Hoorn. Zeker tien jaar wordt er al over gesproken. Vanavond beslist de raad of de favoriete variant verder wordt uitgewerkt. Tot opluchting van omwonenden. "Blij dat ze eindelijk een keus gaan maken", zegt inwoner Fred Klappe.

Het is een druk verkeerspunt, de toegangsweg die nu vanaf de provinciale weg, over het Keern de Hoornse binnenstad ingaat. Zeker in de spits staan er rijen auto's en fietsers te wachten voor de spoorwegovergang.

Op de voorgestelde oplossingen voor een tunnel, kwamen vanuit inwoners 39 reacties binnen. Twintig daarvan spraken een duidelijke voorkeur uit voor deze tunnelconstructie naar het Keern.

Horinees Fred Klappe had er eerder geen goed woord voor over, dat er ruim tien jaar geleden al beslist werd dat er een tunnel moest komen, maar er tot nog toe niets van terechtkwam. Ook hij klom nu weer in de pen. "Ik ben al lang blij dat er nu een keus gemaakt wordt, ook al is het niet mijn keus", zegt Klappe. Hij ziet het liefst een weg komen door het Pelmolenpad. "Die zou je toekomstig nog kunnen verbinden naar het stadsstrand. De tunnel die nu de voorkeur heeft, komt al het verkeer weer op het Keern terecht. Ik ben bang dat dat een hele complexe kruising wordt."

Vorige week gebeurde er een ongeluk. "En dan zie je, heel Hoorn staat dan vast om de stad in te komen." Toch is hij met recht blij dat er schot in de zaak zit. "Ik hoop definitief op een 'ja', dat ze het nu verder uitwerken."

Tunnel naar Keern kost 72 miljoen euro

Met de komst van een tunnel, is een hoop geld gemoeid. Als er voor deze voorkeursvariant gekozen wordt, wat het meest voordelig is, gaat het om 72 miljoen euro. Met een subsidie van het Rijk, moet gemeente Hoorn zelf nog 39 miljoen euro vrijmaken.

In het voorstel vanavond moet de raad beslissen om alvast 1,6 miljoen uit de reserves van het stadsvernieuwingsproject Poort van Hoorn te halen, zodat er het komende jaar een voorlopig ontwerp kan worden gemaakt.