Na jaren van wachten en uitstel, eindelijk schop in de grond voor IKEC in Hoorn

Na jarenlang smachten naar een nieuw schoolgebouw, is het dan eindelijk zover. De schop gaat in januari in de grond voor een nieuw Intergraal Kind en Expertise Centrum voor het speciaal onderwijs in Hoorn. Een moment waar leraren, maar ook ouders enorm naar uitkijken.

Op dit moment zit het speciaal onderwijs in Hoorn verdeeld over vijf gebouwen in de stad, die sterk verouderd zijn en veel onderhoud nodig hebben. "Het oudste gebouw is van 1954", vertelde Nicole Coehoorn van IKEC Hoorn, eerder aan NH/WEEFF. Kinderen moeten soms van hot naar her, omdat ze op de naschoolse dagbesteding zitten of in een ander gebouw fysiotherapie of logopedie hebben.

En dat is met de komst van een groot gezamenlijk gebouw straks voorbij. 450 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar krijgen daar gespecialiseerde onderwijs, opvang en zorg. Het gebouw moet verrijzen op de Nieuwe Steen, waar voorheen hockeyvelden lagen.

De komst van het gebouw heeft jarenlang op zich laten wachten door bezwaren over waar het moest komen en stijgende kosten.

Bezwaren omwonenden nog niet weg

Alhoewel de schop in januari in de grond gaat, is de weg nog niet helemaal vrij voor de bouw. Voor de omgevingsvergunning zijn nog twee beroepschriften ingediend. Maar de behandeling daarvan kan een jaar tot zelfs twee jaar duren, aldus de gemeente. Tijd die er voor de kinderen, leraren en ouders in de sterk verouderde schoolgebouwen niet is.

Daarom is na een zorgvuldige afweging besloten om de bouw wel te starten. Volgens de gemeente zijn de financiële en juridische gevolgen van de beroepschriften laag, terwijl de nood voor een nieuw schoolgebouw hoog is.

Wethouder René Assendelft: "Het speciaal (basis)onderwijs wacht al heel lang op vervangende huisvesting. De huidige huisvesting is echt op en de leerlingen en docenten snakken naar een moderne school toegespitst op hun behoeften. Het is belangrijk dat we nu ook een volgende stap gaan zetten en gaan starten met de bouw."

De bouw start naar verwachting begin 2024. Streven is om het nieuwe gebouw rond de zomervakantie van 2025 op te kunnen leveren.

