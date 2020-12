Opnieuw anonieme brief in Hoorn verspreid over komst IKEC

HOORN/ZWAAG - In de wijk Risdam is opnieuw een anonieme brief verspreid. Net als vorige maand uit de schrijver zijn of haar zorgen over de mogelijke komst van een nieuw IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). Een park in de wijk maakt dan misschien plaats voor het kindcentrum. In de brief staat: "Om tactische redenen werken wij (enkele buurtbewoners) nog even anoniem. Na volgende week is dat anders."

De anonieme schrijver in de brief: "Een bekende strategie van gemeenten in het algemeen is om kleine groepjes uiteen te drijven, omdat het belang en verzet dan kleiner wordt." Verder vermeldt de schrijver dat de anonieme buurbewoners in de afgelopen periode veel juridisch onderzoek lieten doen en dat er mogelijkheden zijn tot procederen als dat nodig is.

Onderzoek door gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn zoekt naar een locatie om een IKEC te ontwikkelen. Dat is een kindcentrum waar gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang worden aangeboden vanaf één locatie.

Momenteel onderzoekt de gemeente nog op welke locatie zij het kindcentrum gaat bouwen. Het advies van de gemeente is volgens de schrijver van de brief om rustig af te wachten. Maar, schrijft de anonieme afzender daarbij: "Het is zeer belangrijk om de bezwaren in een vroeg stadium kenbaar te maken."