School en ouders smachten naar besluit nieuw gebouw voor speciaal onderwijs

Sinds 2017 zijn er plannen voor een nieuw schoolgebouw voor gespecialiseerd onderwijs in Hoorn. Ook wel een Intergraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) genoemd. Maar mooie plannen of niet, vier jaar later zit er nog steeds geen schop in de grond. De schoolleiding wil daarom graag actie zien.

Op dit moment is het speciale onderwijs in Hoorn verdeeld over vijf (verouderde) gebouwen en dat gaat ten koste van het kind. "Het oudste gebouw is van 1954", zegt Nicole Coehoorn, teamleider IKEC Hoorn. "Wij willen heel graag gespecialiseerde opvang en onderwijs bieden op één locatie. Zodat kinderen de structuur kunnen krijgen die ze nodig hebben." Doordat leerlingen na een schooljaar weer hun 'vertrouwde plek' moeten verlaten voor een andere locatie, mist die structuur op dit moment. En dat is voor kinderen in het speciale onderwijs essentieel. "Ik word nu al zenuwachtig bij het idee dat hij over een jaar naar een andere locatie moet", zegt Angelique Huijgens, waarvan haar zoon Jim op het speciale onderwijs zit. In een brief aan de gemeente spraken bezorgde ouders van locatie Wissel vorige maand hun zorgen uit: 'Onze kinderen hebben het hard nodig. Rust. Een gebouw zonder te hoeven pendelen tussen verschillende locaties. Want dit geeft stress bij onze kinderen. Weet u onze kinderen hebben een grote rugzak bij hun. De ene heeft een grotere dan de andere.' Gesteggel om locatie Er is de afgelopen maanden veel discussie geweest over waar het nieuwe IKEC gebouw moet komen. Maar inmiddels lijken alle neuzen dezelfde kant op te staan en zijn de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen in Hoorn aangewezen als geschikte locatie.

De gemeenteraad zou 20 april een definitief besluit nemen, maar omdat er nog veel vragen waren vanuit de raad, is dat uitgesteld naar 1 juni. Een tegenvaller voor Coehoorn en haar team. "Het wordt alsmaar uitgesteld en ik begrijp niet goed waarom dat is", aldus Coehoorn, die rekening hield met een toezegging van de gemeente dat het in 2020/2021 klaar zou zijn. Niks toegezegd Wethouder Samir Bashara laat weten ook verrast te zijn dat er zo'n laat stadium nog zoveel discussie is over het onderwerp. Aangezien het plan dateert uit de vorige bestuursperiode. Toch vindt hij het niet eerlijk dat de gemeente nu wordt afgerekend op de eerste prognose van 2020/2021. "We hebben niks toegezegd, zo werkt dat niet in dit soort procedures. Je neemt een jaartal als uitgangspunt voor de vroegst mogelijke realisatie en dat is natuurlijk afhankelijk van hoe het proces verloopt. Dat kan ook een paar jaar later worden. Maar dat is niet altijd de boodschap die iedereen bereikt", laat wethouder Bashara in een telefoongesprek weten.

Maar de Hoornse wethouder beaamt dat er bij dit project veel tegenzat. Bashara: "Het is normaal bij dit soort projecten dat er wat vertraging in zit, maar het is wel jammer dat dit project steeds aan alle kanten pech heeft gehad. Daarom is het nu belangrijk dat we er vaart mee gaan maken." Dat vaart maken moet dus gaan gebeuren vanaf 1 juni, als de besluitvorming gepland staat in de Hoornse gemeenteraad. "De discussie gaat nu vooral over hoe het allemaal in de begroting staat. Het IKEC gaat er gewoon komen. Alleen zijn we wel pakweg twee jaar later dan in eerste instantie gepland was", besluit Bashara.

