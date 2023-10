Klacht tegen vijftien Wijdemeerse raadsleden vanwege fusiebesluit: "U misleidt de inwoners"

De meerderheid van de gemeenteraad van Wijdemeren heeft een klacht aan de broek. Volgens Loosdrechtse Liesbeth Siderius hebben vijftien politici die vorige week voor het fusiebesluit hebben gekozen de eigen inwoners misleid. In een uitgebreide brief meldt de ontevreden inwoonster dat de politiek niets heeft voorgelegd aan de Wijdemeerders en ook totaal niet heeft geluisterd naar andere geluiden uit de samenleving.

Hierna zouden volgens Siderius de inwoners aan het woord komen. Maar de vier bijeenkomsten in september waren helemaal niet raadplegend van aard, maar waren het informatieve sessies. De paar honderd inwoners die deze bijeenkomsten in totaal hebben bezocht konden enkel en alleen meepraten over wat de dorpskernen moeten behouden als Wijdemeren gaat fuseren.

Deze zomer maakten burgemeester en wethouders en de overgrote meerderheid van de raad bekend dat er nog maar één toekomstperspectief is voor Wijdemeren: fuseren. Een paar weken later nam de raad het voorgenomen besluit.

Volgens Siderius, zelf voormalig raadslid van de VVD en later bestuurslid van Dorpsbelangen, is de belofte om de inwoners te betrekken bij het fusiebesluit totaal niet ingelost.

"Informeren over het fusietraject staat haaks op het consulteren over uw voornemen te willen gaan fuseren"

Uiteindelijk heeft de gemeente een compleet andere wortel voorgehouden dan eind juni, begin juli is voorgesteld, redeneert de Loosdrechtse. “U misleidt de inwoners van Wijdemeren door informatieavonden te beleggen in plaats van hen te consulteren. Informeren over het fusietraject staat haaks op het consulteren over uw voornemen te willen gaan fuseren”, schrijft Siderius.

Negeren

Tijdens deze sessies en ook vorige week dinsdag tijdens de commissievergadering over het toekomstperspectief van Wijdemeren zijn het hoe en waarom van het moeten fuseren aangekaart. Siderius was zelf een van de zeven insprekers, allemaal tegenstanders van het opheffen van de gemeente Wijdemeren. Op die argumenten en meningen is nooit gereageerd. Haar conclusie is dan ook dat hun inbreng genegeerd is.

Wat de politiek betreft, is er geen andere optie dan de gemeente opheffen. Dat bleek vorige week duidelijk tijdens de bewuste raadsvergadering waarin vijftien raadsleden instemden (drie tegen, red.) met het fusietraject. Uit onderzoeken blijkt dat de bestuurlijke koek in Wijdemeren op is.

Taken droppen

Op financieel gebied is het niet oké, de bestuurskracht is niet op orde en de ambtelijke organisatie komt structureel handjes tekort en dat in een tijd waarin de centrale overheid steeds meer taken dropt bij gemeenten. Als er niets gebeurt, dan dreigt Wijdemeren te verzuipen, was de beargumentering.