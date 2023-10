Ouders maken zich grote zorgen over vermiste Sofie: "Het is zenuwslopend"

Een pinactie op het station van Castricum, waarschijnlijk om een flesje drinken te kopen. Dat is vooralsnog het laatste teken van leven van de 24-jarige Sofie Brouwer uit Heerhugowaard. De vrouw, die beschermd woont in een zorginstelling voor mensen met autisme, is al sinds maandag vermist. Haar ouders maken zich grote zorgen. "De onzekerheid is verschrikkelijk", aldus moeder Annemiek.

Op het moment dat NH belt met moeder Annemiek en vader Bauke zijn ze druk aan het zoeken in het duingebied van Castricum: "Sofie is een wandelaar", legt haar moeder uit. "Ze zoekt de drukte niet snel op en ze houdt van de natuur. Toch kan het net zo goed zijn dat ze de trein heeft gepakt en in Amsterdam is, het zoekgebied is ontzettend groot."

Al sinds juli ging het volgens haar ouders niet goed met Sofie. Ze was angstig, wilde geen contact met haar ouders en weigerde zorg. "Ze raakte steeds meer in de war en werd ook paranoïde", vertelt Annemiek. "We denken dat ze heel bang is en zich misschien wel wil verstoppen."

Nog geen tips

De vrouw liep al eerder weg op 22 september. Ze werd toen ook als vermist opgegeven en werd uiteindelijk na tips via Facebook gevonden bij Callantsoog. "Ze liep van Heerhugowaard naar Den Helder en heeft de hele nacht in de regen gewandeld."

Maar ondanks dat er aan de vermissing van Sofie al veel aandacht is besteed ontbreekt van haar nu elk spoor. "De vorige keer hebben we ontzettend veel tips gekregen, nu helemaal niets. Dat maakt ons ook zo bang, het is zenuwslopend."

De politie is ook bezig met een grootschalige zoektocht naar de vrouw. Via hun mediakanalen is er inmiddels een nieuwe foto gedeeld waarop Sofie de trui aanheeft die ze ook droeg tijdens haar vermissing.

