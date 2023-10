Vermiste Sofie (24) uit Heerhugowaard gevonden: "We zijn heel erg opgelucht"

De 24-jarige Sofie Brouwer uit Heerhugowaard is weer terecht. Dat bevestigen haar ouders en de politie aan NH. Vader Bauke vertelt dat hij ontzettend opgelucht is dat zijn dochter weer terecht is. "Na zes dagen is ze eindelijk thuis gekomen. We zijn nu bij haar, ze ligt te slapen."

Hij vertelt dat ze zelf naar de zorginstelling voor mensen met autisme in Heerhugowaard is gekomen, waar ze onder begeleiding woont. Die hebben haar daar ook gevonden.

"Ze is gezond, maar ik weet verder niet zo heel veel. We zijn heel, heel, heel blij dat ze weer terecht is. We hebben echt doodsangsten uitgestaan", aldus Bauke.

De 24-jarige vrouw was sinds maandag vermist. Zij werd voor het laatst gezien in Castricum. Haar ouders maakten zich grote zorgen om hun dochter. Moeder Annemiek vertelde eerder "Ze raakte steeds meer in de war en werd ook paranoïde. We denken dat ze heel bang is en zich misschien wel wil verstoppen."