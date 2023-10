Sofie Brouwer (24) vermist, voor het laatst gezien in Castricum

De 24-jarige Sofie Brouwer uit Heerhugowaard is vermist, meldt de politie. Ze is voor het laatst gezien in Castricum op maandag 9 oktober. Ze heeft blond haar tot op de schouders en draagt een bril.

De vrouw is 1.80 meter lang, heeft blond haar tot op haar schouders en een mager postuur. Ze is te herkennen aan een lange zwart/bruin gemêleerde jas tot op haar knieën. Ze draagt een kaki linnen broek, zwarte schoenen en een bril.

Heeft u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via het nummer: 0800-6070 of laat het weten via dit tipformulier van de politie.