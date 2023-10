Jongerenwerkers schieten te hulp om Schoorlse vuurwerkgooiers te vinden

Schoorl gaat gebukt onder groepjes jongeren die vuurwerkbommen gooien. De gemeente is de overlast zat, nadat jongeren eerder deze week zelfs vuurwerk afstaken bij een schoolplein waar kinderen speelden. Daarom is de hulp van jongerenwerkers ingeschakeld. Nico Mudde van jongerenwerk Bergen legt aan NH uit hoe ze te werk gaan.

Twee jongens staken afgelopen maandag knalvuurwerk af bij een schoolplein aan de Molenweg, terwijl er kleine kinderen speelden. Daarna belaagden ze ook een omstander. In Schoorl wordt er met afschuw op gereageerd. Inwoner Renate deed daarom haar verhaal bij onze mediapartner Duinstreek Centraal. Ze vertelt dat veel Schoorlaars bang zijn voor de vuurwerkgooiers.

Renate heeft het vuurwerkincident bij het schoolplein natuurlijk gemeld aan de politie. Ook de gemeente Bergen weet van de overlast en schakelt de hulp in van politie én jongerenwerkers.

Jongerenwerkers de straat op

Jongerenwerkers willen in contact komen met de verantwoordelijke jongeren. "We gaan vaker de straat op waar de overlast is geweest", legt Nico Mudde van Jongerenwerk Bergen uit. "Zo hopen we het moment mee te maken dat jongeren het vuurwerk afsteken."

En dat is nog best lastig. "Helaas zijn ze vaak al snel weg op hun brommers. Dus het zal niet altijd mogelijk zijn om op het moment zelf in gesprek te gaan met de jongeren."

Signaleren

Volgens Mudde bestaat de kans dat deze jongeren uit een andere gemeente komen. "Voor nu houden we alle opties open." Daarom is de samenwerking met politie ook belangrijk om de jongeren te signaleren. "Ook werken we samen met buurtbewoners. Die geven het vaak aan als er vuurwerk in de buurt is afgestoken."

De jongerenwerkers gaan onmiddellijk aan de slag in Schoorl met 'patrouilles' op de plekken waar eerder meldingen van vuurwerk zijn gedaan.