Alkmaar nl Met boa's op vuurwerkjacht in Heerhugowaard: "Veel overlast van jeugd"

Handhavers in Heerhugowaard hebben op de een na laatste avond van 2022 het vuur uit hun sloffen gelopen. Terwijl de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kriskras door de gemeente surveilleren vliegt het vuurwerk hen om de oren. In sommige gevallen staan boa's Ruud, Demelza en Reinder machteloos en kunnen ze niet anders dan de politie inschakelen.

Het is voor de boa's deze vrijdagavond dweilen met de kraan open. Ze richten zich vooral op vuurwerkliefhebbers die niet kunnen wachten tot oudjaarsdag 18.00 uur. Als ze iemand op heterdaad betrappen op het afsteken van vuurwerk, controleren ze om welk vuurwerk het gaat. Jongeren riskeren een boete of een bezoek aan Bureau Halt. Soms mondt een controle uit in een intimiderende situatie, vertellen de boa's. Zo ook gisteravond aan het Deltaplein, waar de boa's met een groep jongeren in gesprek ging. Hoewel de jongeren beweren geen vuurwerk bij zich te hebben, gooit één van hen na vertrek van de boa's knalvuurwerk richting hun auto. Fouilleren De boa's keren daarop terug naar de groep en schakelen de politie in. "Als jullie komen, kunnen jullie ze controleren", dient één van de boa's een verzoek in bij de politie. Dan tegen de jongeren: "We laten de politie even ter plaatse komen en dan laten we jullie controleren." Als een boa iemand treft die niet wil meewerken, maar er wel duidelijke aanwijzingen zijn dat diegene vuurwerk heeft afgestoken, staan ze eigenlijk met hun rug tegen de muur. Ze mogen namelijk niet in alle gevallen verdachten fouilleren en zijn dan genoodzaakt de politie in te schakelen.

"Jongeren kunnen het ook om de hoek doorgeven aan hun jongere vriendjes" Medewerker bouwmarkt

Jongeren verklaren meermaals dat het vuurwerk dat ze bij zich hebben afkomstig is van bouwmarkt Hubo. Als we vragen om een reactie van Hubo benadrukt een medewerker dat de winkel geen categorie F2-vuurwerk aan jongeren onder de 16 jaar verkoopt. Dat staat ook duidelijk aangegeven bij de kassa, aldus een medewerker. "Maar ja, die kan het ook om de hoek doorgeven aan zijn jongere vriendjes, dat gebeurt helaas wel ben ik bang, dat deed ik vroeger ook", zegt de medewerker van Hubo.

Vier categorieën vuurwerk Vuurwerk is opgedeeld in verschillende categorieën: van F1-vuurwerk tot F4 vuurwerk. F4-vuurwerk is de zwaarste categorie. Er geldt een landelijk verbod voor vuurwerk uit categorieën F3 en F4. Ook enkele soorten uit categorie F2 zijn verboden. Dat gaat om knalvuurwerk zoals rotjes, Chinese matten, single shots en vuurpijlen. Romeinse kaarsen en babypijltjes zijn ook verboden. Siervuurwerk uit categorie F2 is wel toegestaan. Daarbij gaat het om onder meer om cake- en combiboxen, waarbij door het aansteken van één lont meerdere sterren en vuurballen achter elkaar de lucht in worden geschoten. De lichtste categorie - F1-vuurwerk - mag het gehele jaar worden afgestoken. Het gaat hierbij om onder meer sterretjes, knalerwten en kleine ijsfonteinen. Afschieten mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.