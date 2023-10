Fietsersbond wil extra fietspad bij station Castricum

Een hobbelige route, al slingerend langs trekhaken van auto's of omrijden via een klinkerweg; als het aan de Castricumse Fietsersbond ligt, wordt er snel een nieuw fietspad aangelegd tussen de Beverwijkerstraatweg en het station. "Het is nu heel onaantrekkelijk om hier te fietsen", stelt Alex van der Leest van de Fietsersbond.

De bereikbaarheid voor fietsers laat behoorlijk te wensen over, aldus de Fietsersbond. Dat is volgens hen al een tijdje zo, maar het onderwerp heeft nu extra aandacht omdat de PvdA en de Vrije Lijst in de Castricumse gemeenteraad voorstellen om een nieuw fietspad aan te leggen tussen het spoor en de parkeerplaats.

De partijen vinden dat het nieuwe fietspad meegenomen moet worden in de ontwikkeling van 86 appartementen aan de Puikman. Op die plek staan nu nog containerwoningen waar spoedzoekers, statushouders en jongeren tijdelijk wonen. De bouwplannen bieden een kans om het fietspad te realiseren.

Langere afstanden

"Een plan dat wij van harte steunen", zegt Alex van der Leest van de Fietsersbond. "Met het nieuwe fietspad is het makkelijker om de fietsenstalling bij het station te bereiken. En voor mensen die lange afstanden fietsen wordt het ook een stuk aantrekkelijker."

Het fietspad past namelijk prima in het voorstel van de Fietsersbond voor de 'doorfietsroute' tussen Alkmaar en de IJmond. "We hopen dat het voorstel wordt aangenomen, want dan kan de route veiliger en directer worden. Het is een kans om het nu goed te doen."