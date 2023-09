Bewaakte stalling station Castricum goudmijntje voor fietsendief: "Op klaarlichte dag"

”Heeft iemand iets gezien”, vraagt Tjeerd bijna een week geleden in de groep. In de oproep deelt hij een foto van zijn elektrische fiets. “Op klaarlichte dag gestolen uit de beveiligde stalling van station Castricum.”

Hoe kunnen dieven, in een nota bene bewaakte, fietsenstalling zo vaak en gemakkelijk toeslaan? Het is een vraag die veel voorbijkomt in de Facebookgroep ‘je bent Castricummer als’. Bijna wekelijks verschijnen daar meldingen van diefstal. De dieven lijken het vooral gemunt te hebben op dure E-bikes en fietscomputers.

De fietscomputer van Klazina’s zoon werd twee maanden geleden uit de stalling gejat. “Dan denk je dat je fiets veilig staat. Blijf met je poten van andermans spullen af.” Diezelfde avond wordt de elektrische fiets van Ben gestolen. “Het slot was doorgeslepen. Aangifte gedaan, maar de politie doet niets, ondanks dat er camera’s hangen.”

Twee weken later is ook Petri haar E-bike kwijt. “Onze fiets stond op slot, maar ‘s avonds was hij weg en lag er alleen een doorgeknipte schakel. Aangifte gedaan. De NS vergoedt een klein deel.”

Geen medewerker aanwezig

Dat het een bewaakte fietsenstalling is, betekent niet dat er ook altijd beheer aanwezig is, laat de NS regiowoordvoerder weten. “De fietsenstalling in Castricum is een zelfservice fietsenstalling. Dat betekent dat in deze stalling cameratoezicht aanwezig is. Deze camera’s zijn gekoppeld aan de NS Meldkamer.”