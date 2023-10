Alkmaarder veroordeeld tot 18 maanden cel na vondst zelfgemaakte explosieven

Daar vonden ze onder andere een tas met zelfgemaakte explosieven, een in een vuilniszak gestopte sporttas met bivakmutsen, handschoenen, regenpakken en gereedschap in zijn auto. Daarnaast was de auto volgeladen met negen jerrycans met motorbenzine en werd op meerdere voorwerpen DNA en een vingerafdruk van de verdachte gevonden.

Explosieven blijken serieuze dreiging, buurt geschrokken: "Dit is wel even andere koek"

De Alkmaarder ontkent dat hij voorbereidingen voor een ontploffing heeft getroffen. Volgens hem had hij de auto van een kennis geleend, om daarmee naar school te gaan.

De rechtbank gelooft niet dat de man niets wist van plofkraken. Onder andere omdat op zijn telefoon zoekopdrachten stonden naar in februari 2022 opgeblazen geldautomaten in verschillende plaatsen in Duitsland, waar hij begin 2022 meermalen is geweest.

'Zeer gevaarlijk gedrag'

Volgens de rechtbank heeft de man op diverse punten 'ongeloofwaardige verklaringen afgelegd'. Hem wordt aangerekend dat hij 'geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn zeer gevaarlijke gedrag', maar er wordt rekening gehouden met het feit dat hij zich tijdens de schorsing heeft gehouden aan de voorwaarden, waaronder het dragen van een enkelband gedurende elf maanden.

De buurt was destijds geschokt door de grote vondst. "De meeste mensen waren hier niet zo heel erg van slag, maar dit is wel even andere koek", vertelde een van hen tegen NH.