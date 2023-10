Hoofddorps ganzenavontuur afgelopen: grote groep ganzen wordt verhuisd vanwege overlast

Inmiddels is de groep uitgebreid naar ongeveer veertig ganzen. "Dit aantal moeten we terugbrengen naar minimaal twintig." De grote groep ganzen zorgt namelijk voor veel overlast.

''Het is met name de stront die ze achterlaten''

Ook Barbara de Lange, bewoonster aan de Waddenweg in Hoofddorp, heeft een melding gemaakt. ''Het is met name de stront die ze achterlaten'', vertelt ze. ''Eerst kwamen ze nog weleens op visite en dat was nog wel schattig, maar nu 'wonen' ze bij ons en poepen ze alles onder."

Liever kwijt dan rijk

Barbara is niet de enige die last heeft van de vliegende kabaalmakers. ''Onze naaste buren en nog een aantal mensen die ik ken, zijn ze liever kwijt dan rijk'', vertelt ze.

De gemeente heeft besloten de groep ganzen te verplaatsen. Toch zijn er ook bewoners die dit onzin vinden. ''Het slaat eigenlijk nergens op, want voor zoveel gedoe zorgen die beestjes niet", vertelt een andere bewoonster. "Je weet ook niet waar ze naartoe gaan en dat is best sneu."

Tekst gaat verder onder de kaart van de locatie waar de ganzen naartoe worden gebracht.