Hoofddorpers maken zich zorgen om 'vermiste' gans Guus

Een befaamde strandgast van de Toolenburgerplas is vermist, namelijk Guus de gans. Naar aanleiding van een oproep op Facebook speculeren Hoofddorpers druk over wat er met de gans is gebeurd.

Foto: Gans bij Toolenburgerplas Hoofddorp - Jolanda

Jolanda plaatste de oproep. Ze heeft bijzondere band met de gans, die volgens haar een vrouwtje is. ''Guus herkende altijd je stem en kwam dan meteen naar je toe. Het is een speciale gans'', vertelt ze aan NH. Jolanda zag Guus eigenlijk altijd wel rondscharrelen bij het meertje in Hoofddorp. Ze komt dan altijd even gedag zeggen. ''Het is mooi en bijzonder wanneer een wild dier je herkent en vertrouwt aan je geluid.'' Ook een duiker van het duikteam Haarlemmermeer, die liever niet bij naam wordt genoemd, is Guus al een paar weken kwijt. Hij wordt net als Jolanda wekelijks even begroet. "Als ik watermonsters neem, komt ze me altijd verwelkomen."

De duiker maakt zich niet direct zorgen over de 'verdwijning' van de gans. ''Guus is wel vaker weg en duikt dan weer op bij haar vaste plek bij de duikstek'', vertelt hij. Weggevlucht? Jolanda is wél bang dat de gans iets is overkomen. "Ik ben bang dat ze is weggehaald of afgeschoten in verband met overlast, poep en brutaliteit naar mensen toe." NH heeft de gemeente Haarlemmermeer om een reactie gevraagd, maar die nog niet ontvangen.