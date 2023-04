Eieren in de olie: geboortebeperking voor grazende en poepende grauwe gans

Schagen is opnieuw druk in de weer om de groeiende populatie grauwe ganzen een halt toe te roepen. De eieren worden ingesmeerd met olie, zodat de embryo's zich niet kunnen ontwikkelen. Noord-Holland telt zo'n 14 tot 19 duizend broedparen. Ze vreten het gras van de koeien en poepen de boel onder. Schade afgelopen jaar voor natuur en landbouw: zo'n 10 miljoen euro. "Als we de eieren niet behandelen, komen ze allemaal uit. Zo blijft het doorgaan natuurlijk."

Een beter gedekte tafel dan in Noord-Holland kunnen de ganzen zich bijna niet bedenken. Immense weilanden met groen, eiwitrijk gras. Dat maakt ook dat onder meer de grauwe gans niet meer weg te denken is in ons landschap. De enorme populatie zorgt voor veel overlast, vertelt ecoloog Pluk Bakker van de gemeente Schagen. "Ze vreten het gras dat de boeren gebruiken voor de koeien om melk te geven. De ganzen vreten ook van de rietkragen die belangrijk zijn voor rietzagers."

Schade

En dan te bedenken dat zo'n veertig jaar geleden de grauwe gans nog een zeldzame broedvogel was in Nederland. Bakker: "Ze zijn zelfs uitgezet destijds en juist in de Oostvaardersplassen heeft de populatie zich heel erg kunnen ontwikkelen. Sindsdien is, ook met het veranderende landschap, de populatie zo sterk gestegen dat de schade voor de landbouw niet meer acceptabel is. De groei lijkt nu wel onder controle, het stagneert, maar we willen het liefst terug naar de situatie van 2005 toen de schade heel veel minder was."

