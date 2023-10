Burgerberaad: Texelaars moeten politiek helpen met beslissingen in lastige vraagstukken

Texel gaat voor het eerst een Burgerberaad organiseren. Een nieuwe vorm van democratie waarbij een gelote groep inwoners de politiek helpt om beslissingen te maken bij een belangrijk vraagstuk. Eva Rovers is directeur van Bureau Burgerberaad, journalist en schrijver en gaf een inspiratiesessie over deze nieuwe vorm van democratie.

"De raad heeft het lef gehad om een Burgerberaad te organiseren", zei interim-burgemeester Rob van der Zwaag tijdens de inleiding van de informatieve avond in het kleine theater van Klif 12 in Den Hoorn. "Het doel is om bewoners meer te betrekken bij de politieke vraagstukken." Het eerste onderwerp dat onder de loep wordt genomen gaat over klimaat en energie. "In augustus volgend jaar zullen we met het onderwerp aan de slag gaan."

Naar Iers voorbeeld

Rovers vindt dat inwoners cruciaal zijn voor het oplossen van grote uitdagingen van deze tijd. Een Burgerberaad kan hierin een belangrijke rol spelen. Zij kwam zelf in Ierland in aanraking met het Burgerberaad. Dat ging destijds over de abortuswetgeving, waar al meer dan dertig jaar over gedebatteerd werd, zonder oplossingen.

Honderd Ieren werden uitgenodigd om het probleem met elkaar te bespreken. "En in vijf weekenden lukte het die bewoners om tot een nieuwe abortuswetgeving te komen. Ik vond dat zo intrigerend, dat mensen zonder specifieke opleiding of politieke ervaring met elkaar en deskundigen in dialoog gingen en tot oplossingen kwamen waar de politiek al dertig jaar niet uit kwam."

"Dat zou ook wel wat voor Nederland kunnen zijn, dacht ik. Want ik kan wel een paar onderwerpen bedenken waar de Nederlandse politiek ook niet uitkomt, zoals stikstof, klimaat en woningnood."