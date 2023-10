Volendammer al 3,5 maand vast voor AZ-rellen, 'wil terug naar hoogzwangere vriendin'

In het stadion ontstaan er vervolgens, na het verlies van AZ in de halve finale van de Conference League, ook knokpartijen. De Engelse supporters zaten tijdens de wedstrijd tegen West Ham in het vak naast de fanatieke AZ'ers van de Benside. Hooligans van AZ vallen tegen het einde van de wedstrijd een vak van de Engelse ploeg aan. M.K zou op dat moment volgens de officier van justitie weer aan de 'frontlinie hebben gestaan' en politiemensen, toeschouwers en stewards hebben mishandeld.

Inmiddels zit hij meer dan drie maanden vast in Zaandam, tot ergernis van zijn advocaat Johan Mühren. "Ik heb meerdere malen een verzoek tot voorlopige schorsing gedaan, maar ik heb vernomen van mijn cliënt dat de rechtbank de reclassering heeft gebeld om dat tegen te houden", verklaart hij tijdens de eerste proforma zitting in Alkmaar. Hij overweegt daarover een klacht in te dienen.

Ongeveer een maand later, op 12 november, belandt hij volgens de officier van justitie opnieuw in een vechtpartij. M.K. zou hebben gegooid met fietsen en barkrukken, mensen hebben geslagen met zijn broekriem en hij zou iemand in het water hebben geduwd.

Daarnaast wordt hij verdacht van nog twee zware mishandelingen. Dat zou vorig jaar in oktober en november in Volendam zijn gebeurd. Onder invloed van alcohol en drugs zou hij op 8 oktober iemand hebben mishandeld en op de grond hebben geduwd. Daarna zou hij meerdere keren tegen het hoofd van het slachtoffer hebben geschopt.

In de verdediging stelt zijn advocaat dat M.K. in Volendam geweld heeft gebruikt om een café te beschermen. In het AZ-stadion zou hij alleen met zijn armen hebben staan zwaaien. Hij vindt dan ook dat zijn cliënt te hard is gestraft en wil dat hij zo snel mogelijk vrijkomt. Ook om aan zijn verslavingsproblematiek te werken.

"Eerdere veroordeelden hebben een forse taakstraf of twee weken cel gekregen. Hij heeft een fulltime baan en zijn vriendin gaat binnenkort bevallen, dus de kans op herhaling is klein. Ik hoef u niet uit te leggen dat het ook belangrijk is dat de vader daarbij aanwezig is", zegt hij tegen de rechter.

'Geen ene mallemoer'

Als M.K. de bevalling mist, heeft hij dat helemaal aan zichzelf te danken, stelt de officier van justitie. "Tijdens zijn schorsing voor een zaak waarin hij wordt verdacht van poging tot doodslag, is hij opnieuw de fout ingegaan. Hij heeft de kans om op het rechte pad te blijven niet gegrepen. Zijn vriendin is zwanger geraakt tijdens het plegen van nieuwe feiten. Hij weet wat er op het spel staat, maar heeft zelf deze risico's genomen", is de reactie. "Een belangrijke voorwaarde van de schorsing was niet opnieuw geweld plegen. Het interesseert hem geen ene mallemoer en daar moet streng op geacteerd worden."

De afgelopen maanden zijn voor de Volendammer een hel geweest, reageert hij. "Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik ben kapot. Ik wil naar huis en thuis blijven, ook als er voetbal is. Het is klaar." Verder geeft hij aan spijt te hebben. "Sommige dingen hadden echt niet mogen gebeuren. Ik weet wat ik moet doen om mijn leven op te pakken. Daarvoor moet ik bepaalde mensen laten vallen en stoppen met drugs. Ik wil naar m'n meissie en weer aan het werk."

Of de rechter zijn verzoek tot voorlopige schorsing inwilligt, moet nog blijken. Morgenmiddag krijgt zijn advocaat daar bericht over. Voor nu moet de Volendammer weer terug naar zijn cel in Zaandam. Als hij door de politie wordt weggevoerd, zwaait hij nog even naar zijn vriendin. "Ik bel je straks!"