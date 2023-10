Meerdere vluchten naar Tel Aviv geschrapt, ook morgen annuleringen

Alle luchtvaartmaatschappijen zeggen de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten te houden. Reizigers wordt geadviseerd om de status van hun vlucht naar Israël te blijven controleren.

De KLM-vlucht die zondagavond vanaf Schiphol naar Tel Aviv zou gaan, is geannuleerd, zo meldt de luchtvaartmaatschappij zaterdag. Luchtvaartmaatschappij Transavia annuleerde vanmiddag al een vlucht naar Tel Aviv. EasyJet annuleerde een vlucht die 's ochtends zou vertrekken.

Oorlog Israël en Hamas

Vanmorgen pleegde Hamas een aanval op Israël. De Palestijnse militante organisatie stuurde zo'n 2.000 raketten af op Israëlische doelen. Israël heeft in de loop van de dag luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, de thuisbasis van Hamas. Het dodental in Israël ligt op minstens 100. Zeker 985 gewonden liggen in het ziekenhuis. Op de Gazastrook zouden zeker 198 doden en 2.000 gewonden zijn gevallen.