KLM-vlucht keert na uren vliegen terug naar Schiphol om Azerbeidzjaanse bombardementen te mijden

Een KLM-vlucht onderweg naar Japan is vanwege de bombardementen van Azerbeidzjan in de Armeense enclave Nagorno-Karabach teruggefloten naar Schiphol. Het toestel maakte rechtsomkeert boven de Zwarte Zee. KLM heeft ook andere vluchten naar Azië geannuleerd.

De vliegtuigmaatschappij annuleerde ook vier andere vluchten naar Azië: van Amsterdam via Taipei naar Seoul en andersom, en van Amsterdam naar Hong Kong en Beijing.

Het gaat om vlucht KL863 onderweg naar Tokio, een vlucht die doorgaans zo'n 12 uur uur duurt. De Boeing 787-9 was al vijf uur onderweg toen de piloten de opdracht kregen om terug naar Schiphol te vliegen.

"Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor KLM", meldt de woordvoerder van KLM aan NH. "KLM gebruikt een security-managementsysteem om risico’s te analyseren en zo veilige vliegroutes te bepalen."

De vliegroutes van de geannuleerde KLM-vluchten waren niet veilig genoeg. "KLM heeft besloten om in verband met de situatie in Nogorno Karabach niet over Azerbeidzjan te vliegen."

Bombardement

Het Azerbeidzjaanse leger bombardeert de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabach, meldde NOS eerder vandaag. Het doel van Azerbeidzjan is naar eigen zeggen om de Armeense troepen uit het gebied te verdrijven.

De aanval is ingezet nadat vier Azerbeidzjaanse militairen en twee burgers om het leven kwamen door landmijnen in de regio, volgens het ministerie van Defensie van Azerbeidzjan. De Azerbeidzjaanse autoriteiten wijten dit aan Armenië.