KLM blijft over Wit-Rusland vliegen, ondanks 'luchtpiraterij' door de president

KLM gaat haar routes van en naar Azië niet aanpassen om het Wit-Russische luchtruim te vermijden. Een woordvoerder laat NH Nieuws weten dat er 'geen veiligheidsrisico's' zijn om over het Oost-Europese land te blijven vliegen. D66 in de Tweede Kamer wil dat Europese luchtvaartmaatschappijen voorlopig om Wit-Rusland vliegen, zolang journalist Roman Protasevitsj in het land vastzit.