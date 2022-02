KLM staakt vluchten naar Kiev vanwege veiligheidssituatie Oekraïne

KLM stopt voorlopig met vluchten tussen Schiphol en Oekraïense hoofdstad Kiev vanwege de verslechterde veiligheidssituatie. KLM vliegt normaal gesproken twee keer per dag naar Kiev en terug. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag het reisadvies voor Oekraïne opgeschaald naar rood.

Twee weken geleden besloot KLM al haar cabinepersoneel en piloten niet meer te laten overnachten in Kiev vanwege de opgelopen spanningen met Rusland. De eerstvolgende vlucht van KLM naar Kiev's Boyspil Airport zou vannacht om 1.10 uur zijn, maar die wordt niet meer uitgevoerd. Het is niet bekend wanneer KLM de vluchten naar Oekraïne hervat.

Het besluit om de vluchten te schrappen is genomen na een risico-analyse die samen met de overheid, inlichtingendiensten en de NCTV is gemaakt.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Oekraïne op om het land te verlaten. Het reisadvies is vandaag naar rood gegaan: dat betekent dat het te gevaarlijk is om ernaartoe te reizen.

Ukraine International Airlines

Behalve KLM vliegt de Oekraïense luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines ook tussen Kiev en Schiphol. Vooralsnog zijn die vluchten niet geschrapt.