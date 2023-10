Voetballegende Rinus Israel toch welkom bij PEC - Feyenoord

Rinus Israel was van plan om zondag naar PEC Zwolle - Feyenoord te gaan, maar dat feest ging aanvankelijk niet door. De 81-jarige oud-voetballer van beide clubs kon namelijk geen kaartjes kopen voor deze wedstrijd, want hij had geen lidmaatschap bij de Zwollenaren. Die ontboezeming deed Israel zaterdag in het radioprogramma NH Radio Sportcafé. PEC maakte zojuist bekend dat Israel alsnog welkom is.

De voetballegende is vooral bekend om zijn periode bij Feyenoord, maar speelde In het verleden ook van 1975 tot 1982 in Zwolle bij PEC. De eerste drie seizoenen in de eerste divisie, maar daarna in de eredivisie.

De oud-voetballer belde afgelopen maandag naar Zwolle. Hij wilde er op tijd bij zijn. "Ik gaf aan dat ik graag twee kaarten wilde, waarna de dame aan de telefoon vroeg of ik lid was. Dat ben ik niet. Ik hoefde ook geen vrijkaartjes, maar wilde er gewoon voor betalen."

Nergens recht op

De dame ging vervolgens bij haar manager informeren. "Ze zei dat ik alleen recht had op kaartjes had als ik een jaar geleden nog trainer was van PEC", gaat Israel verder. "Ik antwoordde nog uit woede dat ik ze naar de eredivisie heb gevoetbald. Helaas had ik nergens recht op."

Presentator Leo Driessen vroeg vervolgens of hij alsnog zou willen. "Dan zou ik zeker nog een keer moeten bellen, ik ga niet!", was het duidelijke antwoord van Israel. Uiteindelijk kwam alles toch goed. "Clubiconen zijn altijd welkom bij PEC Zwolle, dus meneer Israel uiteraard ook. Rinus is er morgen gewoon bij", schreef de club op X.

De aftrap van de wedstrijd is morgen 12.15 uur.