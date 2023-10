Polen laat aanhouding Legia-spelers niet over zijn kant gaan

Legia Warschau bevestigde kortgeleden op een persconferentie al dat het inderdaad gaat Pankov en Josué, twee spelers van het Poolse team. Eerder sprak de Poolse premier zich al geschokt uit over het optreden van de politie in Nederland.

"Na de wedstrijd hebben in het hoofdgebouw van het AZ-stadion twee spelers van Legia Warschau personeel van AZ dusdanig verwond dat medische zorg nodig was", aldus een gezamenlijke verklaring van de gemeente Alkmaar, de politie, AZ en het Openbaar Ministerie.

Keerzijde van de medaille

"Het besluit van het Openbaar Ministerie om de spelers aan te houden is niet lichtzinnig genomen, en is vooraf besproken met de politie. Dit zijn verdachten van ernstige strafbare feiten, die het OM - zoals in elke zaak - zorgvuldig zal beoordelen", aldus de hoofdofficier van justitie.

Aan de keerzijde van de medaille beschuldigen de Polen de Alkmaarse politie juist van excessief geweld, aldus het AD. Het Openbaar Ministerie in Polen start op haar beurt een onderzoek naar het optreden van de Nederlandse politie en hoe de Poolse spelers behandeld zijn op bezoek in Alkmaar.

Niet aan afspraken gehouden

Volgens de gemeente Alkmaar heeft de Poolse club zich niet aan de afspraken gehouden rondom de wedstrijd. Zo zouden supporters van Legia Warschau in Polen een voucher op moeten halen, die ze dan bij het stadion van ADO Den Haag om konden laten zetten in een regulier ticket.

Daar had de gemeente om gevraagd omdat het door de festiviteiten rondom Alkmaar Ontzet al te druk was in de stad. Het was niet mogelijk daar ook nog de Poolse supporters te ontvangen.

Volgens de gemeente bleek echter tijdens een veiligheidsoverleg voorafgaand aan de wedstrijd al dat de Poolse club zich hier niet aan had gehouden. Slechts een klein deel van de supporters had zo'n voucher ontvangen, de rest kwam op eigen gelegenheid naar het stadion.

Ongeregeldheden

De situatie escaleerde gisteren enorm na de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau in de Conference League, die AZ met 1-0 won. NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst wist voor de wedstrijd al te melden dat er 'extreem veel' politie op de been was. Later bleek dat er opstootjes waren geweest tussen Poolse supporters en de politie in Alkmaar.

Voor de wedstrijd bestormden supporters van Legia Warschau de toegangspoort. Volgens de gemeente Alkmaar kon de ME daar niet ingrijpen, door het heftige geweld dat werd gebruikt tegen onder andere de stewards. Een ME'er raakte bij dit geweld bewusteloos.

Na de wedstrijd liep het opnieuw uit de hand. Het hoofdgebouw van het stadion was afgesloten, omdat het parkeerterrein vol stond met de uitstromende Legia-supporters, en de spelersbus dus niet kon vertrekken. De spelers werden daarom in het stadion gehouden, volgens de gemeente ook voor hun eigen veiligheid. "Een aantal spelers en officials waren het hier kennelijk niet mee eens en hebben geweld gebruikt", aldus de gemeente.

De gemeente geeft daarnaast aan dat het beeld dat geschetst wordt door de Polen niet klopt. "In de Poolse media wordt het beeld geschetst dat spelers het slachtoffer waren van optreden van de ME, maar dit is geenszins het geval. Het waren de spelers die geweld gebruikten. Een aanhouding is een zwaar middel, dit doet de politie niet zonder reden. Zeker niet bij spelers na een internationale wedstrijd."