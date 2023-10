Legia en Poolse premier spreken van 'schandalige gebeurtenissen' in Alkmaar

De Poolse voetbalclub Legia Warsau is op z'n zachtst gezegd niet blij met de gebeurtenissen bij het stadion van AZ gisteravond. Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki spreekt over 'zeer verontrustende beelden'. Twee spelers van de Poolse club werden na de wedstrijd door de politie aangehouden en zitten nog vast. Ook raakte er een ME'er bewusteloos.

Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki is niet te spreken over de toestanden in Alkmaar. "Zeer verontrustende berichten uit Alkmaar", schrijft hij op X. Hij heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken ingeschakeld om uit te zoeken wat er precies is gebeurd die avond. "Poolse spelers en fans moeten in overeenstemming met de wet worden behandeld, dat mag niet worden verbroken", concludeert hij.

Op X , voorheen Twitter, spreekt de club van 'schandalige gebeurtenissen na de wedstrijd tegen AZ Alkmaar'. De ME zou na afloop van de wedstrijd de spelersbus hebben bestormd en twee voetballers hebben aangehouden, meldt het ANP.

Op beelden die online rondgaan, is te zien dat er onenigheid is tussen de ME en vertegenwoordigers van Legia Warschau. Daarbij zouden bestuurders van de club klappen hebben gekregen.

Aangehouden voetballers

Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen of de aangehouden mannen de voetballers zijn, maar kan wel zeggen dat het gaat om een 28-jarige man uit Servië, en een 33-jarige man uit Portugal. Beide mannen zitten nog vast vanwege mishandeling van twee personen. Een van hen raakte dusdanig gewond dat hij is naar het ziekenhuis moest. Hij zal later aangifte doen. "De andere persoon heeft al aangifte gedaan van mishandeling", laat de woordvoerder aan NH weten.

Volgens De Telegraaf is een van de gewonden een beveiliger van AZ. Hij zou door spelers van Legia Warsau dusdanig mishandeld zijn dat hij volgens de krant met een hersenschudding en een gebroken elleboog in het ziekenhuis terecht is gekomen.

Eerder die avond, voor het begin van de wedstrijd, bestormden aanhanger van Legia Warsau de ingang van het uitvak. Dat ging er volgens de politie hard aan toe, waarbij de aanhangers van Legia veel geweld gebruikten tegenover stewards en agenten. Een ME'er raakte bewusteloos. Hij kon na behandeling niet verder.

Hierop zette de politie traangas in. De ongeregeldheden zorgden ervoor dat een aantal bezoekers zonder kaartje of controle van het kaartje naar het bezoekersvak gingen.