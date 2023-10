Na domme rode kaart trekt AZ de overwinning tegen Legia Warschau over de streep

AZ heeft in de Conference League een solide wedstrijd tegen Legia Warschau winnend afgesloten. In de tweede groepswedstrijd wonnen de Alkmaarders met 1-0 dankzij een doelpunt van superspits Vangelis Pavlidis. Na een rode kaart van Mayckel Lahdo moest AZ even oppassen, maar echt in de problemen kwam het niet meer.

Doordat AZ de eerste wedstrijd tegen Zrinjski op miraculeuze wijze had verloren (4-3), stond er ineens wat druk op de ontmoeting met Legia Warschau. Om te kunnen overwinteren in Europa, waren de Alkmaarders op voorhand gebaat bij een goed resultaat. Buiten het stadion van AZ stond de boel behoorlijk op scherp. De politie en ME stonden massaal paraat rondom het uitvak om alles met de beruchte harde kern van Legia in goede banen te leiden. Op een enkele ingreep met traangas en een supporters die over het hek wilde klimmen na, verliep alles soepel.

In de zesde minuut kon AZ meteen opgelucht ademhalen. Legia Warschau zag namelijk een doelpunt afgekeurd worden. Middenvelder Bartosz Slisz haalde uit, waarna de bal via een AZ-speler voor de voeten van Tomas Pekhart kwam. De spits stond echter buitenspel, waardoor het doelpunt niet doorging. De Alkmaarders hadden in de fase daarna moeite om onder de druk van Legia uit te voetballen, maar deden dat een aantal keren wel goed. Mayckel Lahdo en Myron van Brederode waren gevaarlijk vanaf de zijkanten, maar konden Vangelis Pavlidis telkens net niet bedienen.

De grootste kans kwam van de voet van David Moller Wolfe. De linksback was opgestoomd en kreeg de bal gestoken van Van Brederode, maar schoot op tegen doelman Kasper Tobiasz. Hoewel AZ de Polen op voldoende afstand van het doel wisten te houden, was Josué nog wel gevaarlijk met een afstandsschot. Op slag van rust had AZ eindelijk een beetje de smaak te pakken. Een flitsende aanval begon bij Sven Mijnans, die de bal knap veroverde, waarna de bal via Lahdo bij Pavlidis kwam en de Griekse spits zijn inzet in het zijnet zag belanden.

Pavlidis weer trefzeker

Na de pauze speelde AZ een stuk overtuigender. Het voetbalde in een hoger tempo en meer op de helft van Legia. Daardoor dwong het ook een fraaie openingstreffer af. Dani de Wit kopte keurig terug uit een voorzet vanaf de linkerkant waarna Pavlidis voor zijn man kwam en alleen nog zijn voet tegen de bal moest zetten: 1-0. Het was het startsein om eroverheen te gaan, want AZ speelde opportunistisch en zag een afstandsschot van Jordy Clasie net naast gaan.

