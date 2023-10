Recordzege voor AZ jeugdteam in nieuw seizoen van de Youth League

De grootste zege in de historie van de Youth League. AZ veegde vanavond in Wijdewormer Klaipeda FM met dubbele cijfers van het veld. Na een 7-0 ruststand wonnen de Alkmaarse talenten met liefst 12-0!

Jasper Hartog scoorde een hattrick, maar opvallend genoeg waren er liefst acht verschillende doelpuntenmakers. Het oudste jeugdteam van AZ heeft dit seizoen een andere coach, omdat Jan Sierksma is doorgeschoven naar Jong AZ. Michael van Zijtveld is hem opgevolgd.

Van het team dat de Youth League vorig seizoen ten koste van Hajduk Split won en onlangs in Buenos Aires na strafschoppen de wereldbeker misliep, stonden vijf spelers in de basis: Enoch Mastoras, Lewis Schouten, Kees Smit, Dave Kwakman en Ro-Zangelo Daal.

Over ruim drie weken is de return in Litouwen.