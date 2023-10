Revanchegevoelens bij AZ in Conference League: "Moeten snel aansluiting vinden"

Ineens staat er toch wat druk op de tweede wedstrijd van AZ in de Conference League. Nadat het twee weken geleden pijnlijk verloor van Zrinjski Mostar (4-3), is een goed resultaat tegen Legia Warschau ineens van groot belang. "We moeten ons revancheren", zegt middenvelder Jordy Clasie een dag voor de wedstrijd.

AZ-middenvelder Jordy Clasie: "We moeten ons revancheren" - NH Sport / Stephan Brandhorst

In Bosnië-Herzegovina verloor AZ na een krankzinnige wedstrijd. Het leidde met 0-3 en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar Zrinjski Mostar won uiteindelijk met 4-3. Die nederlaag heeft nog lang nagedreund in Alkmaar. Om te overwinteren in de Conference League moet AZ bij de eerste twee eindigen, waardoor een resultaat zeer wenselijk is.

Liveblog Op onze website verschijnt morgen in de loop van de middag een liveblog met daarin alle ontwikkelingen rondom de Europese wedstrijden van Ajax en AZ. De Amsterdammers trappen om 18.45 uur af in de Europa League tegen AEK Athene en AZ begint om 21.00 uur aan de wedstrijd tegen Legia Warschau.

Ondanks dat de wedstrijden in Europa tegen SK Brann (1-1 en 3-3) en Zrinsjki (4-3 verlies) moeizaam verliepen, zijn de resultaten in de eredivisie overtuigend. AZ staat tweede en won zes van de zeven wedstrijden en speelde slechts één keer gelijk. Nu wachten interessante weken voor trainer Pascal Jansen, want met Legia Warschau, Ajax-uit, Heerenveen-thuis en Aston Villa-thuis staan grote wedstrijden op het programma. Verrassing Met Legia Warschau treft AZ de nummer twee van het afgelopen seizoen en de huidige nummer twee van de Poolse competitie. De ploeg uit Warschau verraste - net als Zrinjski - in de Conference League. In eigen huis werd het Engelse Aston Villa, de favoriet om de groep te winnen, met 3-2 verslagen. "Ze hebben een hele bijzondere speelwijze", zegt Jansen over één van de grootste clubs van Polen.

Jansen: 'Legia heeft een bijzondere speelwijze' - NH Sport / Stephan Brandhorst

AZ kan tegen Legia beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Riechedly Bazoer kampt nog met een blessure, die hij opliep in het duel met Heracles Almelo (1-1). Jansen kan tegen Legia Warschau nog niet over hem beschikken en hoopt dat hij komend weekend tegen Ajax weer beschikbaar is. Verder zijn de langdurig geblesseerden Mees de Wit en Sem Westerveld nog uitgeschakeld. Bruno Martins Indi behoort wel weer tot de selectie van AZ. Geruchtenmolen De trainer van AZ domineerde de afgelopen week het nieuws in de Schotse voetbalpers. Jansen werd eerder dit seizoen al aan Celtic gelinkt, maar dit keer lijkt hij de aangewezen man te zijn om naar Rangers FC te vertrekken. Een tussentijds vertrek naar Schotland doet Jansen snel van de hand. "Ik heb geen idee waar het vandaan komt", zegt Jansen, die de geruchten de kiem in probeert te smorren.

AZ-trainer Pascal Jansen gaat in op de geruchten rondom Rangers - NH Sport / Stephan Brandhorst