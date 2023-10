Vlak bij plek 'vergisbom' weer een ontploffing in Alkmaar

Bij een bedrijfspand aan de Zijperstraat in Alkmaar is gisteravond rond 23.20 uur een explosief afgegaan. Dit is de achtste explosie in twee weken tijd. Maandagavond ging 100 meter verder ook al een bom af, waarvan de politie na onderzoek vermoedt dat het om een vergissing gaat

Het pand aan de Zijperstraat ligt vlak bij het bedrijfspand aan de Koedijkerlaan, dat maandagavond werd getroffen door een explosie. De politie vermoedt dat dat pand niet het beoogde doel was en dat er sprake is van een ' vergisbom '.

De Alkmaarse politie deed gisteren een oproep: ze hebben hulp van bewoners nodig om de daders op te sporen. "We maken ons zorgen", zei Ellen Zentveld, teamchef van de politie in Alkmaar in een persbericht. "Tot nu toe is er sprake van alleen materiële schade, maar de kans op letsel is groot."