Jongen (17) aangehouden voor vuurwerkexplosie in Hoofddorp

De politie heeft gisteravond een 17-jarige jongen uit Hoofddorp aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie in een woning in Hoofddorp. Aan de Thomas Morelaan werd vuurwerk door een brievenbus gegooid dat in de hal ontplofte.

Foto: Brievenbus uit voordeur geblazen door vuurwerk in Hoofddorp - Inter Visual Studio

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de eigenaar van de woning en de verdachte elkaar mogelijk kennen en ruzie hebben. De 17-jarige jongen zit nog vast. Een aanhouding, twee verdachten Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, vertelt de politie. Buurtbewoners zagen twee verdachten met helmen en donkere kleding op scooters wegrijden. Tekst gaat verder onder foto.

Foto: Explosie in woning in Hoofddorp, vuurwerk door brievenbus gegooid - Inter Visual Studio

Enkele ogenblikken daarvoor hoorden de buurtbewoners een explosie. Er was op het moment van de explosie niemand thuis. Wel raakte de voordeur van het huis beschadigd en belandde door de kracht van de explosie de brievenbus op het grasveldje voor de woning. De dag ervoor richtte een explosie rond 5.50 uur in de hal van een woning in de Kelloggstraat flinke schade aan: van de voordeur en de ramen van de woning is weinig meer over. De politie vermoedt dat het ook hier om vuurwerk ging.

Tot afgelopen zondag waren er in Haarlemmermeer dit jaar nog geen explosies. In heel Noord-Holland was het dit jaar daarentegen al meer dan dertig keer raak. "De impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners in Noord-Holland is enorm", vertelt Famke van Spaendonk van politie Noord-Holland.