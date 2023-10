Wéér explosie in woning Hoofddorp: twee verdachten op scooters gezocht

In de hal van een woning in Hoofddorp is vanmiddag een explosie geweest. Dat gebeurde aan de Thomas Morelaan, waar vuurwerk door de brievenbus werd gepropt. Gisteren gebeurde bij een andere woning vrijwel hetzelfde.

Foto: Explosie in woning in Hoofddorp, vuurwerk door brievenbus gegooid - Inter Visual Studio

Op het moment van de explosie was er niemand thuis, vertelt een politiewoordvoerder aan NH. De explosie leidde voor zover bekend tot lichte schade. Door de kracht van de explosie is de brievenbus op het grasveldje voor de woning terechtgekomen. Na de explosie hebben buurtbewoners twee verdachten in donkere kleding en met helmen op scooters zien wegrijden. De politie is naar hen op zoek. De Forensische Opsporing speurt naar sporen, en onderzoekt wat er precies naar binnen is gegooid, aldus de politiewoordvoerder. Lees verder onder de afbeelding

Foto: Brievenbus uit voordeur geblazen door vuurwerk in Hoofddorp - Inter Visual Studio

Opvallend genoeg gebeurde gisteren bij een woning in de Kelloggstraat hetzelfde. Daar richtte een vermoedelijke vuurwerkexplosie rond 5.50 uur in de hal flinke schade aan: van de voordeur van die woning is weinig meer over. Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over een mogelijk verband, aldus de woordvoerder.

Lees ook Haarlemmermeer Grote schade aan woning Hoofddorp na vermoedelijke vuurwerkbom