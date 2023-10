Twee personen aangehouden na steekpartij in Amstelveen

Bij een steekpartij in Amstelveen is vanavond een man gewond geraakt. De politie heeft kort daarna twee jongemannen weten aan te houden. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk.

Iets voor half acht vanavond ging het mis op de Orion, vlak bij winkelcentrum Middenhoven, in Amstelveen. Twee jongemannen, een van achttien en de ander minderjarig, kregen op straat ruzie met een man.

Hoe de ruzie heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de gemoederen hoog opliepen want één van de jongens trok een mes en stak de man. Een oplettende voorbijganger zag het gebeuren en belde gelijk de politie.

Kort daarna zijn beide jongens aangehouden. Het slachtoffer wordt nog nagekeken door de ambulancemedewerkers, maar verkeert niet in levensgevaar. Het plein is ingericht als plaats delict en daarom nog deels afgesloten. Het onderzoek is nog in volle gang.