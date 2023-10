Sluipverkeerproef in Velsen-Noord een succes.... tegen sigarettenpeuken

De proef tegen sluipverkeer door Velsen-Noord heeft een onbedoeld, maar positief bijeffect: er liggen straks ook minder uitgestampte sigarettenpeuken in het dorp. Dankzij dorpsgenoot Peter Magnée is er gemeentegeld van de proef, naar de troep-opruimende vrijwilligers uit Velsen-Noord gegaan. Ze zijn er maar wat blij mee. Hoe het precies zit, zie je in onderstaande video.

Volgens Peter is de proef tegen hardrijdend verkeer slecht opgezet. Tot en met 22 december kan verkeer dat van Tata Steel afkomt, tussen drie en vijf uur 's middags de afslag richting het dorp via de Grote Hout- of Koningsweg niet meer maken.

Naar Peters precieze bezwaren is tot nu niet geluisterd, hij is in zijn woorden 'monddood gemaakt met een afkoopsom'. Vervelend, maar hij heeft er wel een goede bestemming voor gevonden (zie video).