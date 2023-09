Peter blijft doorvechten tegen 'slecht opgezette sluipverkeerproef' Velsen-Noord

"Ze hebben me gewoon monddood gemaakt met een afkoopsom", daar is Velsen-Noorder Peter Magnée van overtuigd. Hij wil sluipverkeer door zijn dorp tegengaan. Maar de manier waarop de gemeente Velsen dat vanaf vandaag in een proef aanpakt, gaat alleen maar voor meer verkeersproblemen zorgen, denkt hij. De gemeente luistert niet naar zijn bezwaren.

Foto: Sluipverkeer groot probleem in Velsen-Noord - NH Nieuws / Dennis Mantz

Vanaf vandaag mogen er op werkdagen tussen drie en vijf uur 's middags geen auto's meer vanaf de Wenckebachstraat door de Grote Hout- of Koningsweg. De weg wordt vlak voor de Schulpweg afgesloten. Het moet voorkomen dat onder meer werknemers van Tata Steel na hun dagdienst door het dorp scheuren. Racende auto's zijn al tientallen jaren een probleem, maar deze proef slaat de plank volledig mis, vindt Peter. De gemeente wist zich geen raad met Peters bezwaren: een bezwaarschrift werd zo laat beantwoord, dat ze Peter een flinke vergoeding moesten betalen. 'Ook de overheid moet zich aan de regels houden' "Daar was het me niet om te doen", zegt Peter. "Maar wij worden als burgers aan de regels gehouden, dan moet de overheid zich ook aan de regels houden, vind ik." Hij beraadt zich over een goed doel voor dat geld. "Dat is tenslotte gemeenschapsgeld", vindt hij. Maar daarover later vandaag meer. Na een paar maanden bepaalde de gemeente, na een hoorcommissie, dat Peter geen bezwaar kón maken, omdat hij niet langs de sluipverkeerroutes woont en dus geen 'belanghebbende' is. Peter: "Dus nu hoeven ze niet inhoudelijk op mijn argumenten en bezwaren in te gaan." Tekst gaat door onder de afbeelding

Foto: Sluipverkeerproef Velsen-Noord - NH over Google Maps