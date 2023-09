'Proef tegen sluipverkeer in Velsen-Noord maakt probleem alleen maar groter'

Automobilisten die met hoge snelheid door het dorp scheuren om files te vermijden. Het is al heel lang een groot probleem in Velsen-Noord. Om die reden start de gemeente een proef om het sluipverkeer tegen te gaan. Tot verdriet van omwonenden, want die vrezen dat door de proef het probleem juist erger wordt.

Foto: Verkeer dat Velsen-Noord uitrijdt - Thomas Jak / NH

Het hard rijdende sluipverkeer is veel Velsen-Noorders al jaren een doorn in het oog is. Dat bleek vorige week ook weer, toen was het een van de onderwerpen op de ideeënavond voor het grote Actieplan Velsen-Noord, dat het dorp de komende jaren leuker, beter en mooier moet maken. Vooral als de dagdiensten van staalbuurman Tata Steel eindigen, is het bal in het dorp. Tussen drie en vijf uur scheuren de auto's door de straten om files op de doorgaande weg van het staalbedrijf te ontlopen. Dat levert gevaarlijke situaties op in het dorp, en een onveilig gevoel voor de inwoners. Oplossen of verplaatsen Om die stroom aan auto's door het dorp tegen te gaan, sluit de gemeente de Grote Hout- of Koningsweg af, vlak voor de Schulpweg (zie afbeelding hieronder). Niet continu, alleen op werkdagen tussen drie en vijf uur in de namiddag. Dat gebeurt vanaf 25 september drie maanden lang, behalve in het weekend. De gemeente wil het Tata-verkeer op die manier langs Wenkebachstraat en de groene pijl het dorp uit dwingen (zie afbeelding). De rode route en het rood gearceerde gebied blijven zo vrij van extra hardrijders. De vraag is nu: gaat die afsluiting de problemen oplossen of alleen maar verplaatsen?

Foto: Sluipverkeer Velsen-Noord - Thomas Jak en Google Maps

Volgens Velsen-Noorder Peter Magnee is het laatste het geval. Hij vermoedt dat de Tata-medewerkers en masse gaan kiezen voor de hierboven getekende blauwe route, door het dorp en langs de smalle straten van de met 's' gemarkeerde basisschool De Plataan. "Gaat de school ook niet dicht rond deze tijden!?", vroeg hij zich in maart al af in een puntsgewijs bezwaar tegen de proef aan de gemeente. Het zou er erg gevaarlijk kunnen worden voor spelende kinderen, wil hij maar zeggen. De proef stond namelijk eigenlijk gepland voor afgelopen mei, juni en juli. Dat ging toen niet door: Rijkswaterstaat ging in dezelfde tijd de Velsertraverse opknappen, een ander druk verkeerspunt rond het dorp. 'Omgekeerd sluipverkeer' Maar geen van de protestpunten van Peter is bij deze herkansing van de proef meegenomen. Ook niet als het gaat om wat hij 'omgekeerd sluipverkeer' noemt. Velsen-Noorders die bij Tata Steel werken kunnen niet via de kortste route het dorp in en moeten om, waar zij op de route die grotendeels ontlast wordt, voor een beetje extra verkeer in tegengestelde richting zorgen. Velsen-Noorder Kees deelde de kritiek op de opzet van de proef: 'Laat de straat gewoon bereikbaar zijn voor de mensen die in Velsen-Noord wonen', vindt hij. Dan kan het verkeer dat in Velsen-Noord moet zijn 'gewoon' door het dorp rijden, maar moet de rest eromheen. Dat zal veel verkeer schelen. "Met een sticker op je ruit is dat toch mogelijk?" vraagt hij zich af. Maar daar wil de gemeente niet aan. (Tekst loopt door onder de video van eerder dit jaar, toen de proef aangekondigd werd, maar niet door ging.)

Kees is niet blij met proef om sluipverkeer in Velsen-Noord tegen te gaan - NH Nieuws