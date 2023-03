Proef tegen sluipverkeer in Velsen-Noord van Tata Steel uitgesteld door werk aan traverse

De bekritiseerde proef tegen sluipverkeer van Tata Steel in Velsen-Noord gaat voorlopig toch niet door. Door reparaties aan de Velsertraverse komen namelijk ook op die plek tijdelijk omleidingen. Om tegelijkertijd in mei met de proef nog een weg rond het dorp af te sluiten, is dan niet handig, vindt de gemeente.

De één vindt het jammer dat de proef niet doorgaat, maar van de ander 'mag het plan nu wel op de plank blijven liggen', blijkt uit reacties op sociale media. Weer een ander baalt dat hij het opgeknapte fietspad dat onder de traverse doorloopt nu vier maanden niet kan gebruiken. "Uitstekend gecoördineerd gemeente Velsen", zegt hij op Facebook. De gemeente zegt 'verrast' te zijn door Rijkswaterstaat: de Velsertraverse zou pas later dit jaar opgeknapt worden. "We waren graag eerder geïnformeerd, zodat we de planning van de proef met het sluipverkeer tijdig op hadden kunnen afstemmen. We zijn uiteraard blij dat de Velsertraverse nu op korte termijn gerepareerd kan worden en er weer twee rijstroken richting de Velsertunnel beschikbaar komen. Voor de uitvoering van de sluipverkeerproef heeft dit echter wel consequenties." Om de betonscheuren in de traverse te repareren moet er volgens Rijkswaterstaat namelijk zeker twee maanden gewerkt worden aan de weg, en komen er volgens de gemeente 'verkeersmaatregelen en omleidingen die een behoorlijke impact zullen hebben'. Het maakt dat de resultaten van de proef tegen sluipverkeer in deze periode niet representatief zullen zijn. Tekst gaat door onder de video over de heropening van de Velsertraverse.

Velsertraverse deze zomer weer open - NH Nieuws

Velsen-Noorder en Tata Steel werknemer Kees van Gammeren was niet blij met de opzet van de proef tegen sluipverkeer. Maar dat die nu voorlopig helemaal niet doorgaat, noemt hij 'jammer'. Vanaf mei zou de Grote Hout of Koningsweg dagelijks tussen drie en vijf uur 's middags verboden toegang zijn vanaf de Wenckebachstraat. Rond die tijd eindigt de dienst van veel staalarbeiders. Vanuit de Wenckebachstraat scheurt verkeer van Tata Steel daarna soms met hoge snelheid het dorp in. Tekst gaat door onder de video.

Kees is niet blij met proef om sluipverkeer in Velsen-Noord tegen te gaan - NH Nieuws

Dat hard rijdende sluipverkeer moet nog steeds uit het dorp verbannen worden, vindt Kees. "Geef alleen bewoners uit de straat een sticker, zodat een verkeersregelaar die door kan laten en de buurtbewoners niet helemaal om hoeven te rijden." Volgens de gemeente moet de proef nu na de zomervakantie gaan plaatsvinden.