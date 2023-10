Gemeente Heemskerk wil zonnepanelen toch niet delen met burgers: "Verdient geen schoonheidsprijs"

Bewonersinitiatief Eco Heemskerk is verbolgen over de handelswijze van de gemeente. De coöperatie met meer dan vierhonderd leden is op zoek naar een groot dak voor collectieve zonnepanelen. Er was toegezegd dat die op het gemeentehuis mochten liggen. Die belofte is ingetrokken en nu staat Eco Heemskerk met lege handen.