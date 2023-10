Van zwerfafval tot bankje aan het Spaarne: Eline en Teun pionieren met plastic

We kennen Haarlem van de Haarlemmer Olie en het heerlijke bier, maar volgens Teun en Eline moet de stad ook bekend worden als dé plek waar plastic afval wordt omgetoverd tot straatmeubilair. De plastic pioniers kunnen al van het afval onderzetters en lampenkappen maken. En nu zijn daar ook bankjes bijgekomen.

In de werkplaats op het MAAK-terrein in de Waarderpolder staan karren vol met plastic, dozen met dopjes en een aantal grote machines. Veel van het plastic komt van de buurman.

Plastic uit Spaarne

"We zitten naast afvalverwerker Spaarnelanden, zij zoeken het plastic voor ons uit", legt Teun Zoetemeijer uit. "Maar we werken ook samen Pinguïn en Supmission. Deze twee Haarlemse initiatieven vissen plastic uit het Spaarne, dat we kunnen gebruiken voor iets nieuws."

Eline en Teun hebben een puik idee om het plastic afval terug te kunnen geven aan de stad. Check daarvoor de video.