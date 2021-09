Boot tegen zwerfafval vist Haarlemse wateren leeg: "Nog hoop werk te verrichten"

Vanaf vandaag ligt hij er dan: een elektrische boot die ervoor moet zorgen dat er geen zwerfafval meer in de Haarlemse wateren drijft. De boot is er gekomen door het initiatief Pinguïn, dat zich inzet voor schonere wateren.

"In Amsterdam hebben ze ons geïnspireerd om dit op een meer professionele manier te doen", zegt Sander. "We zijn toen een crowdfunding gestart en hebben uiteindelijk de benodigde 16.000 euro bij elkaar verzameld."

Een van de initiatiefnemers is Sander van Weert. Hij voer vaak samen met mede-initiatiefnemer Lenny Houwaart door Haarlem en ergerde zich aan al het vuil dat hij tegenkwam. "We voeren weleens door de Spaarnestad en vulden drie tot vier volle vuilniszakken met afval uit het water."

De elektrische boot dobbert nu langs de kade van het Spaarne en vandaag werd de eerste testvaart gemaakt. "Ik heb contact met een bedrijf dat groene energie levert en zij hebben de eer om mee te varen", zegt Sander terwijl hij schepnetten en grijpers klaarlegt, en de wisselspanning checkt. “Straks is het uiteindelijk de bedoeling dat iedere Haarlemmer met deze boot gratis een rondje kan varen.”

Wel zal er altijd een vrijwilliger van de organisatie Pinguïn meevaren. Bang dat mensen gaan varen zonder afval te vissen, is Sander niet. "Het zou kunnen dat mensen twee stukken plastic uit het water vissen en het dan wel mooi vinden. Maar er gaat sowieso een schipper mee en die zal je zeker proberen te enthousiasmeren."

Zwerfafval in de Noordzee

Met een ander project wil De Pinguïn aantonen dat het in het water belande zwerfafval uiteindelijk in de Noordzee terechtkomt. Daarvoor heeft Sander een paar maanden geleden een drijvende gps-tracker in het Spaarne losgelaten, staat te lezen op NH nieuws. Via een website kon je de tracker volgen.

"Helaas is het apparaatje vlak voor het Noordzeekanaal van de radar verdwenen. Waarschijnlijk gezonken of uit het water gehaald. We gaan nu een nieuw en beter gecamoufleerd exemplaar te water laten. We willen echt graag laten zien dat het vuil in Haarlem uiteindelijk beland in de plastic soep in zee", aldus Sander.

Volle zak

Na een korte ronde komt de boot verderop in het Spaarne naar de kade. "We hebben al een hele vuilniszak vol", roept Sander. "En dan waait het ook nog eens best hard. Zo zie je maar: er is nog een hoop werk te verrichten hier in Haarlem."