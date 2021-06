'Pinguïn' claimt: "Waterdicht bewijs dat Haarlems plastic in zee komt"

Haarlemse wateren zijn ontzettend vervuild. Sander van Weert van project De Pinguïn zette daarom aan het Spaarne een GPS-tracker uit in het water. Dat heeft hij gedaan om te kunnen bewijzen dat plastic via het Spaarne uiteindelijk terecht komt in de Noordzee.

De GPS-tracker is een initiatief van Sander van Weert en Lenny Houwaart, en is onderdeel van hun project genaamd De Pinguïn. "We zijn een stichting en willen via burgerparticipatie Haarlemse wateren de schoonste van Nederland maken", vertelt Sander. "Dat doen we met een elektrische sloep die Haarlemmers zelf kunnen gebruiken om de wateren schoon te vissen. We zijn nu zelfs bezig met een nieuwe sloep, die 3D-geprint wordt van oud afval."

Plastic komt in de zee terecht

Om bewoners van de stad bewust te maken van al de rotzooi die in het Spaarne verdwijnt, hebben ze de GPS-tracker bedacht. Dit kastje zal de komende dagen samen met afval richting de zee drijven. "Wij claimen dat het Haarlemse plastic via het Spaarne, Spaarndam en IJmuiden uiteindelijk in zee terecht komt en onderdeel wordt van de plastic soep. Die claim willen we bewijzen met dit kastje."

