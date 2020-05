Haarlem Suppers vissen plastic uit de Haarlemse grachten: "Hier gaat mijn groene hart van huilen"

HAARLEM - Het is juist in deze 'coronatijd' gezellig langs de kades van het Spaarne en de andere Haarlemse grachten. Maar dat betekent ook meer troep in het water. Een paar watersporters haalden altijd al drijvend plastic uit het water, maar nu is het voor hen tijd geworden om het grootschalig en georganiseerd te doen.

SUPMISSION

Onder de noemer SUPMISSION is vanochtend een groep van tien suppers (Stand Up Paddlers) begonnen met hun wekelijkse missie om de grachten schoon te vissen. Karin Blanken die de schoonmaakactie heeft bedacht, heeft al binnen tien minuten haar eerste krat vol met troep. "Daar gaat mijn groene hart van huilen, dat moet er gewoon uit." Met onder andere Jasper Fleers van de netwerkorganisatie De Groene Lobby heeft ze SUPMISSION opgezet. Fleers hoopt op een Haarlemse beweging "om zoveel mogelijk mensen te inspireren om ook mee te helpen." Picknicken De afgelopen weken hebben ze de hoeveelheid plastic in het water zien toenemen en verklaren het door de coronamaatregelen. Nu de horeca en dus ook de terrassen gesloten zijn, creeëren de Haarlemmers hun eigen borrel- en picknickplekjes aan de kade. "Het is zo gezellig en zo begrijpelijk dat mensen er lekker uit willen en in het zonnetje zitten", vindt Jasper. En Karin gelooft niet dat er slechte bedoelingen zijn, "maar dan vergeten ze hun afval mee naar huis te nemen of ze zetten het bij de volle prullenbak en dan waait het 't water in." Kato is één van de jongere suppers die zich heeft aangemeld. Ze is niet bang om staand met een grijper het plastic uit het water te moeten vissen. "Anders ga je zitten." En ook de anderen zijn niet bang om in het water te vallen. "Als het gebeurt, dan kan ik zwemmen." Jasper is blij met de vele aanmeldingen voor SUPMISSION. Hij kan nu alleen maar een groep van 10 toelaten, maar hoopt dat de coronamaatregelen snel versoepelen en dat er meer suppers samen het water op kunnen. En ondertussen roept hij de kadezitters op om toch zoveel mogelijk hun afval mee naar huis te nemen.